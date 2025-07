Asma é a terceira maior causa de hospitalização no SUS, aponta Ministério da Saúde

A asma, terceira maior causa de hospitalização no SUS, afeta cerca de 20 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. No Distrito Federal, mil internações ocorreram entre janeiro e junho deste ano devido a crises asmáticas.



A asma se manifesta como falta de ar e chiado no peito, exigindo tratamento adequado e medidas preventivas, como vacinação contra gripe e limpeza do ambiente doméstico.



Ricardo Martins, pneumologista do HUB, destaca a importância da adesão ao tratamento, pois 80% dos pacientes não seguem corretamente as recomendações médicas. Com disciplina, é possível controlar a doença e manter uma boa qualidade de vida.



