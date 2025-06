Assembleia Geral nesta terça-feira (10) decide rumos da greve dos professores do DF

No estacionamento da Funarte, em Brasília, ocorre uma assembleia de professores a partir das 9h da manhã para decidir os rumos da greve iniciada na semana passada. O governo propôs convocar novos concursados e reestruturar a carreira docente, mas o sindicato considera as medidas insuficientes para encerrar o movimento. A decisão sobre a continuidade da paralisação será tomada nesta terça-feira (10).



