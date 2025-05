Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos apresenta nova diretoria em cerimônia

Nesta terça-feira (27), a nova diretoria da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos foi apresentada. A cerimônia contou com empresários, autoridades do executivo e legislativo, além de especialistas em mobilidade urbana.



O presidente da associação destacou a importância de investir em automóveis sustentáveis e incentivar o transporte público coletivo na capital federal. Durante o evento, foi mencionado que Brasília possui a frota de ônibus mais nova entre 12 capitais analisadas, com idade média de dois anos.



De acordo com dados da NTU, a demanda atual por transporte público na cidade já atingiu 108% do número de viagens realizadas antes da pandemia. O governador Ibaneis Rocha ressaltou o programa Vai de Graça, que oferece transporte público gratuito para estudantes, pessoas com deficiência e todos os cidadãos aos domingos e feriados, promovendo a democratização do acesso aos espaços urbanos.



