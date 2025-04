Até R$ 17,2 mil: Iges DF abre processo seletivo para profissionais de saúde

O Iges DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) está com inscrições abertas até o dia 21 de abril para um processo seletivo simplificado voltado para profissionais da saúde. Os salários podem chegar a R$ 17.280, com vagas para cadastro-reserva em diversas especialidades, como médicos intensivistas, plantonistas, anestesistas, cardiologistas, oncologistas, além de assistente social e fonoaudiólogo neonatal e pediátrico.



Os contratados terão direito a benefícios como auxílio transporte, alimentação, bônus semestral, folga no aniversário e acesso a clubes de benefícios. É necessário ter diploma com registro ativo no Conselho Profissional da Residência Médica e experiência mínima de seis meses.



