Atletas do DF são homenageados em premiação da Secretaria de Esporte

A cerimônia Melhores do Esporte, realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF, homenageou atletas de 93 categorias, reconhecendo conquistas em 2024. Destaque para Estevão Lopes, atleta com lesão medular que pedala com estímulos elétricos recriados em um projeto da UNB, e a fisiculturista Maria do Socorro Ferreira, de 67 anos. Vencedores foram também escolhidos via redes sociais. O evento celebrou a inclusão, premiando paralímpicos e olímpicos e ressaltou a importância do esporte para a comunidade do Distrito Federal.