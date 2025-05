Auditores fiscais intensificam combate à sonegação no DF

Os auditores fiscais da Receita Federal do Distrito Federal intensificaram uma operação de combate à sonegação fiscal. Desde ontem, a ação ocorre na BR-060, com inspeções em caminhões. Mais de R$ 40 milhões em mercadorias foram apreendidas. A operação foca na verificação das notas fiscais relacionadas a madeiras e outros produtos. Caminhões sem documentação adequada estão sendo abordados e multados conforme necessário.



Silvino Nogueira, coordenador de fiscalização tributária, destacou que a operação resultou em um crédito tributário de R$ 20 milhões. Entre as irregularidades encontradas estão cargas sem nota fiscal e com notas fiscais inválidas, incluindo um caso recente de um caminhão com carga de cachaça.



