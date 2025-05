Aumento de 10% no preço do gás impacta consumidores e comerciantes no DF

A partir desta terça-feira (6), o preço do gás de cozinha aumentou em 10%, elevando o preço médio do botijão para R$ 100,77. De acordo com o sindicato das transportadoras e revendedoras de gás do Distrito Federal, o impacto pode variar conforme a região administrativa. Este é o terceiro reajuste no ano.



Mauro Gomes, dono de um restaurante na Asa Sul, relatou: "Antes deste aumento, eu pagava R$ 340. Agora, o valor pode chegar a R$ 430." Ele destacou a dificuldade em não repassar o aumento aos clientes, acrescentando que o gasto mensal com gás pode chegar a R$ 2.400. Comerciantes e moradores devem pesquisar opções para tentar minimizar os custos crescentes.



