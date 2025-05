Aumento de casos de vírus respiratório em crianças cria alerta no DF

Um novo boletim InfoGripe da Fiocruz destaca o aumento da circulação do vírus sincicial respiratório, que provoca síndrome respiratória aguda grave, elevando as hospitalizações entre crianças pequenas.



Em resposta, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal ampliou leitos de UTI em hospitais e contratou 14 mil plantões de pediatria para lidar com a demanda crescente.



Recomenda-se que crianças com gripe persistente sejam levadas ao hospital e que a vacinação contra influenza seja priorizada. Além disso, é aconselhável evitar ambientes fechados para proteger os pequenos durante este período crítico.



