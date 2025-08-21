Logo R7.com
Aumento de furtos de fios elétricos traz riscos fatais

Corpo carbonizado perto do zoológico alerta para perigos de mexer com fiação elétrica

DF no Ar|Do R7

O aumento dos furtos de fios elétricos no Brasil preocupa autoridades e especialistas. Recentemente, um corpo carbonizado foi encontrado próximo ao zoológico de Brasília. A principal hipótese é que a vítima tenha sofrido um choque elétrico antes de ser carbonizada ao tentar furtar cabos elétricos.

O eletricista José Antonio alerta que "uma parada cardiorrespiratória pode ocorrer, e a pessoa pode 'derreter por dentro'". Em 2022, 263 casos de furto foram registrados, com prejuízos acima de R$ 1 milhão. Em 2023, até maio, já houve 180 ocorrências.

