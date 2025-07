Aumento: posto vende gasolina a R$ 6,89 por litro; sindicatos de combustíveis desconhecem motivo

Um posto de gasolina na EPTG foi flagrado vendendo combustível a R$ 6,89. Denúncias indicaram que alguns consumidores abasteceram a valores entre R$ 6,40 e R$ 6,45 durante a semana. Sindicatos de combustíveis informaram desconhecer os motivos para o aumento e supõem que pode estar relacionado à elevação do preço do etanol anidro. A população foi incentivada a acompanhar os preços e relatar variações em suas regiões.



