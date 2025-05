Autoridades participam de corrida que destaca combate da violência contra a mulher

A Corrida Tiradentes deste ano reuniu três mil participantes e contou com a presença de várias autoridades, incluindo o governador Ibaneis Rocha e a comandante-geral da PM, coronel Ana Paula Barros. A vice-governadora do DF, Celina Leão, também esteve presente.



Realizada na altura da 102 do Eixão Sul, em Brasília, a prova foi dividida em percursos de 5 e 10 km. O evento destacou a importância do combate à violência contra a mulher, tema frequentemente debatido pelas forças de segurança.



