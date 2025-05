Autoridades repudiam violência contra criança autista em clínica de Brasília

Uma criança autista de 8 anos foi vítima de agressão em uma clínica terapêutica em Brasília, resultando no afastamento das funcionárias responsáveis. A mãe do menino, Pedro, afirmou que pretende levar o caso à justiça.



O Conselho Federal de Psicologia se solidarizou com a família, repudiando qualquer ato de violência e iniciando um processo investigativo. A OAB do Distrito Federal também emitiu nota de repúdio, comprometendo-se a acompanhar o inquérito policial. Embora as funcionárias tenham sido liberadas após pagamento de fiança, o caso continua a ser investigado pelas autoridades.



