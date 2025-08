Baixa umidade do ar aumenta casos de conjuntivite alérgica

A baixa umidade do ar está associada ao aumento dos casos de conjuntivite alérgica, principalmente em crianças. Médicos destacam a importância de tratamento adequado para infecções bacterianas, virais e alérgicas. Com a seca no Distrito Federal, observa-se maior procura por atendimentos oftalmológicos.



A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica estima que 15% a 28% das crianças podem desenvolver conjuntivite alérgica. Shirley Torres, que já teve conjuntivite alérgica, recomenda: "Ir ao oftalmologista, que ele vai ter a conduta correta para você." É recomendado evitar automedicação e consultar sempre um oftalmologista.



