Banco de Leite do Hospital Regional de Santa Maria precisa de doações de leite materno

O Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Santa Maria está solicitando doações de leite materno. Em janeiro, foram arrecadados apenas 201 litros, uma redução de 14,16% comparado ao mesmo período do ano anterior, devido às férias. O leite doado é pasteurizado e dividido em cinco tipos, atendendo às necessidades específicas dos bebês internados. Um único frasco de 350 ml pode nutrir até 10 prematuros. Interessadas em doar podem acessar o site amamentabrasilha.saúde.df.gov.br para mais detalhes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!