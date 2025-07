Batalhão Ambiental resgata jaguatirica após atropelamento em Santa Maria (DF)

Uma jaguatirica foi atropelada em Santa Maria (DF) e policiais do Batalhão Ambiental realizaram o resgate do felino e o levaram para a sede da unidade. Devido à gravidade dos ferimentos, a equipe decidiu encaminhar o animal com urgência ao Hospital Veterinário da Fauna Silvestre, especializado em cuidar de animais silvestres com veterinários especializados.



