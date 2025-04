Bebê de 45 dias e três pessoas são encaminhadas ao hospital após carro capotar no DF

Um acidente ocorreu na DF-250, no Paranoá (DF), envolvendo um carro com quatro ocupantes. O veículo capotou e ficou fora da pista. O motorista de 23 anos apresentava fratura pélvica e uma mulher de 21 anos foi socorrida pelo Samu. Duas crianças, uma de dois anos e outra de 45 dias, foram atendidas pela equipe de socorro e, felizmente, o bebê não teve ferimentos graves. Todas as vítimas foram transportadas ao hospital regional para atendimento médico, e a expectativa é de recuperação rápida para todos.



