Bebê é salvo por bombeira após engasgar com leite em Luziânia (GO)

Uma mulher desesperada levou seu bebê de quatro meses ao quartel de bombeiros em Luziânia (GO) após ele engasgar com leite materno. A bombeira militar, soldado Ingrid, rapidamente iniciou manobras de primeiros socorros, conseguindo desengasgar o bebê. A mãe tentou realizar algumas manobras em casa sem sucesso antes de buscar ajuda no quartel.



