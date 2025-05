Bebidas, colchões, vidros e pães: Receita do DF apreende mercadorias e aplica multas em operação

A Receita do Distrito Federal realizou uma operação de fiscalização que resultou em várias apreensões. Uma carreta com quase 100 mil unidades de cerveja sem nota foi interceptada e gerou multa de R$ 333 mil. Outros caminhões foram autuados por transportarem produtos sem documentação válida.



No total, as ações geraram mais de um R$ 1 milhão em mercadorias apreendidas e R$ 630 mil em multas. O coordenador Silvino Nogueira, destacou a importância da fiscalização contínua para proteger o mercado interno.



