Biblioteca Nacional de Brasília oferece aulões gratuitos para concurso público

A iniciativa visa apoiar a preparação dos inscritos nos blocos 8 e 9, destinados a vagas de nível médio

DF no Ar|Do R7

A Biblioteca Nacional de Brasília oferecerá aulões gratuitos para candidatos do Concurso Público Nacional Unificado II. A iniciativa visa apoiar a preparação dos inscritos nos blocos 8 e 9, destinados a vagas de nível médio.

Os encontros ocorrerão no dia 23 de agosto e ao final de setembro na sede da biblioteca. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. Mais informações estão disponíveis no site da Secretaria de Cultura e no Instagram da Biblioteca, onde também está a programação completa.

