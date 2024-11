Um dos eventos comerciais mais aguardados do ano, a Black Friday 2024, que acontece no dia 29 de novembro, última sexta-feira do mês, é a ocasião em que muitos consumidores buscam por grandes descontos e condições vantajosas para compras. Pensando nisso, o Procon DF orienta consumidores contra golpes e preços abusivos na hora das compras.