Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Blitz do Detran no Distrito Federal multa 60 motoristas por embriaguez ao volante

Além disso, 10 motoristas estavam sem habilitação, seis tinham CNH vencida e dois apresentaram documentos suspensos

DF no Ar|Do R7

Nesse fim de semana, o Detran e a Polícia Militar realizaram uma blitz nas regiões de Sobradinho, Santa Maria, Taguatinga e Gama. Durante a operação, foi constatado que 530 motoristas passaram pelo teste do bafômetro, dos quais 60 foram multados por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, 10 motoristas estavam sem habilitação, seis tinham CNH vencida, dois apresentaram documentos suspensos ou cassados, e 12 veículos estavam com escapamento alterado.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
  • Detran (Departamento Estadual de Trânsito)
  • Gama
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus
  • Sobradinho

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.