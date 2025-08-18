Blitz do Detran no Distrito Federal multa 60 motoristas por embriaguez ao volante

Nesse fim de semana, o Detran e a Polícia Militar realizaram uma blitz nas regiões de Sobradinho, Santa Maria, Taguatinga e Gama. Durante a operação, foi constatado que 530 motoristas passaram pelo teste do bafômetro, dos quais 60 foram multados por dirigir sob efeito de álcool. Além disso, 10 motoristas estavam sem habilitação, seis tinham CNH vencida, dois apresentaram documentos suspensos ou cassados, e 12 veículos estavam com escapamento alterado.



