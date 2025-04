Bois invadem rodovia e causam risco no trânsito na BR-040, em Valparaíso de Goiás

Um ciclista registrou a invasão de vários bois na BR-040, próximo a Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF. Os animais cruzaram a rodovia enquanto motoristas tentavam desviar para garantir a segurança.



As autoridades alertam que é uma infração grave ter animais soltos nas faixas, pois podem causar graves sinistros. Recomenda-se acionar órgãos competentes caso isso ocorra. É importante evitar o uso da buzina para não assustar os animais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!