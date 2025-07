Bombeiros do DF ganham medalhas em Jogos Olímpicos da Segurança Pública nos EUA

Os Jogos Olímpicos da Segurança Pública reuniram mais de dez mil atletas de 60 países nos Estados Unidos. A equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal destacou-se, conquistando importantes resultados.



A Sargento Vanessa Rocha foi bicampeã na categoria 40 anos RX e conquistou medalhas nas provas de 400 metros rasos e remo. Este evento bienal não apenas premia a excelência esportiva, mas também fortalece a capacidade de resposta e colaboração entre forças de segurança de todo o mundo, beneficiando diretamente o trabalho de salvamento e segurança pública.



