Bombeiros do DF realizam treinamento exclusivo para resgates em áreas de risco

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal realizou um treinamento a 45 quilômetros de Brasília , focado em busca e resgate em áreas de difícil acesso. Em 2023, foram 94 ocorrências de pessoas desaparecidas, destacando a necessidade de preparação das equipes.



Com o aumento do turismo ecológico durante a seca, a capacitação é essencial para localizar desaparecidos sem comunicação em terrenos acidentados. O sargento responsável ressaltou a importância de avisar familiares sobre as expedições e escolher trajes adequados para garantir segurança. O treinamento contou com simulações realistas e equipamentos fundamentais para a sobrevivência até o resgate.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!