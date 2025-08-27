Bombeiros fazem buscas por mecânico desaparecido em Sobradinho II (DF)

Filipi Augusto Ribeiro, um mecânico de 34 anos, desapareceu após sair de casa para visitar a irmã em Planaltina de Goiás. Ele foi visto pela última vez em Sobradinho I, desorientado e entrando em uma mata.



Antes disso, ele havia parado para ajudar alguém na estrada, conforme relatado à sua mãe. A mãe de Filipi expressou preocupação, já que ele sempre comunicava onde estava. As buscas na região pelas equipes do Corpo de Bombeiros continuam, enquanto a Polícia Civil investiga o caso.



