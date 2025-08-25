Bombeiros resgatam mico durante combate a incêndio em Planaltina (DF)

Um mico foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros durante o combate a um incêndio em vegetação na Fazenda Mestre Darmas, em Planaltina (DF). O animal apresentava marcas de queimaduras e foi resgatado e encaminhado ao Hospital da Fauna Silvestre para tratamento.



