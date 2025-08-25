Logo R7.com
R7 Brasília

Bombeiros resgatam mico durante combate a incêndio em Planaltina (DF)

Animal foi levado para o Hospital da Fauna Silvestre após ser encontrado com queimaduras

DF no Ar|Do R7

Um mico foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros durante o combate a um incêndio em vegetação na Fazenda Mestre Darmas, em Planaltina (DF). O animal apresentava marcas de queimaduras e foi resgatado e encaminhado ao Hospital da Fauna Silvestre para tratamento.

