Bombeiros retomam treinamento de cães-guia para apoiar estudantes da rede pública do DF

O Projeto Cão Guia do Corpo de Bombeiros entrou em uma nova fase após a reforma de canil. Segundo o Major Gilberto, oito famílias socializadoras receberão os cães por dez meses para preparar os animais para sua função de auxílio a pessoas com deficiência visual.



Fernanda, uma das voluntárias, explica que a família hospeda o filhote e o apresenta a diversos ambientes, preparando-o para o futuro. O projeto também capacitará alunos de escolas cívico-militares em adestramento e oferece apoio a cães em abrigos.



