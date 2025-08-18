Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Bombeiros são acionados para conter incêndios em edifícios de Ceilândia e Taguatinga

Especialista ressaltou a importância da prevenção, sugerindo vistorias regulares das edificações para evitar acidentes

DF no Ar|Do R7

No final de semana, o Corpo de Bombeiros atendeu a dois incêndios em edificações no Distrito Federal. Um ocorreu em um galpão de materiais recicláveis na Ceilândia, resultando em uma vítima com queimaduras. O outro foi em uma loja de revenda de autopeças em Taguatinga.

A Tenente Letícia informou que as causas dos incêndios ainda estão sendo investigadas. Ela ressaltou a importância da prevenção, sugerindo vistorias regulares das edificações, revisões das instalações elétricas e utilização de extintores tipo ABC para combater incêndios em fase inicial.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • Ceilândia
  • Distrito Federal
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.