Brasil avança na vacinação contra o HPV, ultrapassando metas da OMS

O Brasil alcançou uma cobertura vacinal contra o HPV superior à recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Entre meninas de 9 a 14 anos, o índice foi de 82% em 2023, e entre meninos, chegou a 67%. Desde 2014, o país adotou um esquema de dose única para essa faixa etária.



A vacinação é crucial, pois protege contra o HPV, associado a tipos de câncer como o de colo de útero, garganta e pescoço. A meta é atingir 90% de cobertura vacinal até 2030 e a vacina está disponível gratuitamente nos postos de saúde e também em clínicas particulares.



