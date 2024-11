Brasil vence Peru por 4 a 0 e se mantém na briga por uma vaga na Copa do Mundo

Na noite dessa terça-feira (15), no Mané Garrincha, a seleção brasileira de futebol, o time comandado por Dorival Junior, venceu o Peru por 4 a 0. Com o placar, a seleção somou mais três pontos na briga pela classificação para a Copa do Mundo de 2026. A próxima partida será na Venezuela, no dia 14 de novembro.