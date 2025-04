Unisocial da Igreja Universal leva assistência à comunidade de Santa Maria (DF)

O programa Unisocial da Igreja Universal do Reino de Deus levou assistência à comunidade de Santa Maria (DF), distribuindo 60 cestas básicas com a ajuda de 300 voluntários. Além das cestas, foram doadas roupas e oferecidos atendimentos jurídicos e médicos.



O Bispo Sidnei Marques ministrou uma mensagem espiritual aos presentes. A ação, realizada em um domingo, ocorre a cada dois meses em várias partes do Brasil. As crianças aproveitaram atividades recreativas, como brinquedos e distribuição de pipoca e algodão doce.



