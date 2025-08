Brasileira inspira ao ser a única a concluir desafio de natação de águas abertas

Alessandra Cima, de Santa Maria, começou a nadar no Lago Paranoá aos 40 anos e se tornou a única brasileira a completar o Ocean Seven, um desafio de natação de águas abertas. Ela venceu desafios extremos, incluindo temperaturas baixas e correntes imprevisíveis.



Alessandra reflete sobre resiliência e superação: "transformar pontos negativos em positivos". Além das travessias, ela enfrenta a falta de patrocínio, contando com apoio de amigos. Sua paixão pela natação foi influenciada por experiências na infância, e hoje ela inspira outros com seu exemplo de determinação.



