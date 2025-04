Brasília celebra 65 anos com programação variada, gratuita e Record nas Cidades no centro da cidade

Brasília celebra seu 65º aniversário na próxima segunda-feira (21), e a festa já começou. A Esplanada dos Ministérios será o palco de apresentações musicais gratuitas com artistas como Wesley Safadão no dia 19, Leo Santana e Fagner no dia 20, e Eli Soares e Zé Neto & Cristiano no dia 21. A estrutura do evento inclui telões, camarotes, áreas para crianças, espaço pet e diversas opções de alimentação.



A população poderá se locomover gratuitamente com metrô e ônibus entre os dias 17 e 21, através do programa Vai de Graça. A expectativa é reunir mais de 5 mil pessoas para celebrar a data.



