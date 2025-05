Brasília ocupa quinto lugar entre as capitais mais arborizadas do país

Brasília é a quinta capital mais arborizada do Brasil, com cerca de 6 milhões de árvores. Destaca-se também pela diversidade de espécies, não restrita apenas às plantas do Cerrado. O planejamento de arborização, realizado pela Novacap, distribui aproximadamente 100 mil mudas anualmente, com previsão de aumentar para 200 mil este ano.



Especialistas afirmam que o crescimento urbano ordenado é fundamental para manter a cobertura verde, ressaltando que o plantio planejado é essencial mesmo em áreas desenvolvidas. "As cidades podem crescer sem perder o verde, desde que haja planejamento", observa um arquiteto. O envolvimento comunitário é incentivado, possibilitando a solicitação de mudas para áreas verdes locais.



