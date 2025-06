Brasília recebe 2ª edição da Expovar, uma das principais feiras do setor varejista

A segunda edição da Expovar ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, reunindo mais de 3.500 varejistas. O evento conta com cerca de 1.100 trabalhadores, entre representantes comerciais e técnicos.



Mais de 150 expositores apresentam novidades, com destaque para produtos focados em bem-estar e saúde. Além disso, a entrada é solidária, exigindo a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis para o Instituto Mão Solidárias até 18 de junho.



Expositores destacam-se pela inovação. Uma empresa de limpeza apresentou sua nova linha de perfumes para ambiente. Já uma indústria de panificação brasiliense destacou a expansão de seus negócios para outros países, focando em produtos de alta qualidade e apelo à saúde. A RECORD Brasília também esteve presente, reforçando seu papel junto ao público.



