Brasília recebe o Brasil Origem Week e Chocolat Festival

Entre o dia 5 a 8 de junho, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília sedia a Brasil Origem Week e o Chocolat Festival. O evento traz mais de 200 expositores de todo o Brasil e espera receber cerca de 40 mil visitantes. A entrada é gratuita mediante doação de um quilo de alimento.



Os visitantes terão a oportunidade de degustar uma variedade de iguarias, incluindo chocolates artesanais com sabores inusitados como queijo gorgonzola, cachaça e amburana, além de pratos típicos da culinária brasileira. Watushi Santana, coordenador do evento, destaca a diversidade e a programação técnica que inclui fóruns e palestras. Léo Cacau, um dos expositores, menciona que haverá opções de chocolate sem açúcar e produtos premiados, trazendo uma experiência única para todos os públicos.



