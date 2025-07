Brasília se consolida como destino turístico em 2025

O Distrito Federal encerrou o primeiro semestre de 2025 com aumento no número de visitantes. Brasília foi eleita um dos 25 destinos globais mais procurados. O movimento no aeroporto internacional cresceu 39%. A cidade recebeu cerca de um milhão de pessoas durante seu aniversário.



Segundo uma guia de turismo, o interesse por Brasília cresceu mesmo em períodos menos movimentados como janeiro e fevereiro. Turistas têm visitado pontos turísticos como a Catedral e a Torre de TV, além de participar de eventos na capital.



