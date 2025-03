Brasiliense vence o Paranoá por 2 a 0 e avança na competição estadual

No Estádio Serejão, o Brasiliense superou o Paranoá com uma vitória de 2 a 0, em um dia de calor intenso, com temperaturas atingindo 31 graus. O Brasiliense, já classificado, buscava garantir a liderança, enquanto o Paranoá precisava da vitória e de outros resultados favoráveis. Gustavo Henrique marcou o primeiro gol do Jacaré após uma cobrança de falta, e Rubens confirmou a vitória com um gol de pênalti nos acréscimos. O triunfo assegurou a liderança da equipe no campeonato e eliminou o Paranoá da competição. Durante o intervalo, alguns torcedores expressaram suas expectativas.



