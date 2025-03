Brasilienses desfrutam de atividades ao ar livre durante feriado de Carnaval

No feriadão, brasilienses se reúnem na Água Mineral, formando filas para entrar e aproveitar as águas naturais. Caminhadas e piqueniques são populares na área, com a mínima de 19 graus e amáxima de 29 graus. O Eixão do Lazer, fechado para veículos, oferece espaço para ciclistas e pedestres realizarem atividades físicas, promovendo saúde e bem-estar ao longo do dia sem previsão de chuva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!