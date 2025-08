Briga em ônibus de Samambaia Sul (DF) gera tumulto entre passageiros

Uma briga entre dois passageiros ocorreu dentro de ônibus em Samambaia Sul (DF) após a tentativa de pagamento da tarifa com um cartão não aceito. O motorista parou o veículo para que os envolvidos saíssem, mas a briga continuou fora do ônibus.



A Polícia Militar foi acionada e os passageiros foram levados à delegacia para registro da ocorrência. A empresa Urbi informou que o incidente está sendo apurado e lamentou o ocorrido, reiterando seu compromisso com a segurança e repudiando qualquer forma de violência.



