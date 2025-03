Briga entre pessoas em situação de rua na Asa Sul termina com homem ferido

Um desentendimento entre pessoas em situação de rua no Setor de Rádio e TV Sul feriu gravemente um homem na madrugada de terça-feira (18). A disputa por espaço levou um dos envolvidos a agredir o outro com um pedaço de madeira. A polícia prendeu o agressor e a vítima foi hospitalizada. O local está sendo periciado.



