Briga entre vizinhos pode ter motivado assassinato de mulher na BR-040

Uma briga entre vizinhos pode ter sido a motivação do homicídio de uma mulher na BR-040. O crime aconteceu em 8 de abril e na ocasião, Rosemary Gomes Tavares pilotava uma moto quando foi atingida pelos disparos. Um homem não identificado foi preso acusado do crime enquanto o irmão, Antônio Carlos Pessoa, também acusado de envolvimento, ainda está foragido.



Eles teriam tido uma briga agravada após acusação de furto. No crime, seguiram Rosemary da Cidade Ocidental, em Goiás, e atiraram contra ela, resultando em nove disparos fatais. O carro usado foi apreendido. Informações sobre Antônio podem ser denunciadas anonimamente pelo número 197.



