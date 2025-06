Brigadistas socorrem homem que caiu da escada rolante na Rodoviária de Brasília

Um homem caiu de uma escada rolante na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília . Ele apresentava sinais de embriaguez, segundo a empresa que administra o terminal. Brigadistas prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi posteriormente atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte.



Felizmente, não houve lesões graves. O consórcio administrador do terminal afirmou que todas as 12 escadas rolantes estão funcionando normalmente e passam por manutenção constante.



