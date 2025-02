Cachorra desaparece após ir ao pet shop para tomar banho em Brasília

Uma cachorra desapareceu após ser deixada em um pet shop para banho em Brasília na última segunda-feira (20). Após deixar suas cadelas Luna e Nina no estabelecimento, Bárbara Xavier, a tutora dos animais, as receberia de volta em casa momentos depois. Após horas de espera e diversas ligações para questionar o retorno das cadelas e diversas desculpas da loja, apenas Luna foi devolvida.



Inicialmente, o funcionário da loja que faria a devolução dos animais afirmou que ao abrir o carro Nina teria fugido. Mas, Bárbara afirma que imagens das câmeras de segurança mostram que ele teria tirado apenas Luna do veículo. O pet shop, em nota, alegou que Nina fugiu duas vezes: uma antes de chegar ao pet shop e outra depois do banho. Segundo eles, a cadela escapou após morder uma funcionária. O estabelecimento afirma estar conduzindo buscas nas ruas e redes sociais. Bárbara questiona a veracidade dessas alegações e clama por respostas claras quanto ao paradeiro da cadela.