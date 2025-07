Cachorro-do-mato é resgatado pela polícia militar em área urbana do Riacho Fundo (DF)

A Polícia Militar do DF, por meio da equipe especializada do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, resgatou um cachorro-do-mato no Riacho Fundo 1 (DF). A ação ocorreu após a equipe ser acionada para verificar a presença do animal silvestre embaixo de um veículo estacionado.



O cachorro do mato, em boas condições de saúde, foi capturado com segurança e apresentou comportamento tranquilo durante toda a operação. Após o resgate, ele foi transportado e devolvido a uma área ambiental adequada. A polícia reforça a importância de evitar aproximação com animais silvestres e recomenda acionar os canais oficiais em caso de avistamento para garantir a segurança de todos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!