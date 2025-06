Cachorro pula de varanda de apartamento e é salvo por protetora de animais em Planatina (DF)

Iara, uma protetora de animais, salvou um cachorro que pulou da varanda do segundo andar de um prédio em Planaltina (DF). O animal ficou preso pela coleira, mas Iara, com paciência e firmeza, conseguiu resgatá-lo. Após o incidente, ela acolheu o cachorro por dois dias até a tutora reaparecer.



Além de seu ato heróico, Iara está envolvida no projeto Pet de Comunitário, que oferece água e ração para cães abandonados na região. Ela incentiva a comunidade a doar para apoiar os animais necessitados. Iara declarou: "É gratificante cuidar dos animais e da sociedade, nós precisamos zelar por eles."



