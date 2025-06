Cade julga nesta quarta-feira caso de cartel de combustíveis no Distrito Federal

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pode concluir nesta quarta-feira (25) um processo sobre um esquema de cartel entre empresas e postos de combustíveis no Distrito Federal. A investigação começou em 2015 e revelou que proprietários combinavam preços, prejudicando consumidores.



O conselheiro relator é Carlos Jacques, e as penalidades podem incluir multas significativas às empresas envolvidas. Uma CPI realizada em 2017 indicou que o prejuízo aos consumidores ultrapassou R$ 1 bilhão.



