Cadelinha 'Caramelo' encanta policiais e vira mascote do batalhão da PM em Santa Maria (DF)

Em Santa Maria (DF), a cadelinha Caramelo foi adotada pelos policiais do 26º Batalhão e conquistou seus corações. Todo dia, ela atravessa a rua para buscar comida sozinha. Segundo o tenente, "a Caramelo chegou com sinomose e desde então cuidamos dela como família". A convivência é tão forte que, como Adriana comenta, "ela acompanha a gente na parada". Não é só Caramelo que recebe atenção; outros cães também são cuidados no batalhão



