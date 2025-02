Café da manhã especial: Neila Medeiros visita 'Seu Meme' que trabalha há quase 50 anos na RECORD

Neila Medeiros visitou Esmeraldo Mendes em sua casa em Santa Maria (DF). Seu Meme, como é conhecido, o operador de câmera com quase 50 anos de experiência, compartilhou sua jornada desde Minas Gerais até Brasília para servir o Exército, permanecendo na capital e trabalhando 44 anos na RECORD Brasília. Conhecido pelo carinho que recebe dos colegas, ele relembra sua trajetória com orgulho.



