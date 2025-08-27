Calçadas em situação precária gera risco a pedestres na Asa Sul, em Brasília

A situação das calçadas na quadra 405 da Asa Sul, em Brasília , está sendo considerada precária. Moradores enfrentam dificuldades para circular na área. Marco Antônio Farah de Mesquita, prefeito da quadra, mencionou que a quadra apresenta problemas tanto no cinturão externo quanto no interno.



Ele ressaltou a necessidade de melhorias para garantir a segurança dos pedestres, especialmente crianças e idosos. Segundo Marco Antônio, a problemática persiste há anos e não houve resposta da administração pública. Situações semelhantes foram relatadas em outras quadras, onde moradores se mobilizaram para buscar soluções próprias.



