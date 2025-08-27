Calçadas em situação precária gera risco a pedestres na Asa Sul, em Brasília
Segundo o prefeito da quadra, a problemática persiste há anos e não houve resposta da administração pública
A situação das calçadas na quadra 405 da Asa Sul, em Brasília, está sendo considerada precária. Moradores enfrentam dificuldades para circular na área. Marco Antônio Farah de Mesquita, prefeito da quadra, mencionou que a quadra apresenta problemas tanto no cinturão externo quanto no interno.
Ele ressaltou a necessidade de melhorias para garantir a segurança dos pedestres, especialmente crianças e idosos. Segundo Marco Antônio, a problemática persiste há anos e não houve resposta da administração pública. Situações semelhantes foram relatadas em outras quadras, onde moradores se mobilizaram para buscar soluções próprias.
